Sospiro di sollievo per Solskjaer: la caviglia di Rashford è solo gonfia, ma può saltare il Milan

Arrivano buone notizie per il Manchester United, a tre giorni dall'ottavo di andata di Europa League contro il Milan. Gli esami effettuati sulla caviglia di Marcus Rashford dimostrano che l'attaccante non ha subito danni ai legamenti. Tuttavia, la caviglia si è gonfiata e il giocatore non riesce a caricare peso su di essa. Il club inglese valuterà giorno per giorno le sue condizioni, ma ad oggi la sua presenza contro i rossoneri è a rischio. A riportarlo è The Telegraph.