Ufficiale Spagna, ecco l'atteso annuncio: il CT Luis de la Fuente rinnova fino al 2028

L'attesa ufficialità è finalmente arrivata: Luis de la Fuente resterà alla guida della Spagna fino al 2028, un prolungamento che gli permetterà anche di ricevere uno stipendio più alto. Il CT della nazionale campione d'Europa in carica ha sostituito Luis Enrique dopo il Mondiale in Qatar.

"La Reale Federcalcio spagnola ha accettato di rinnovare la fiducia dell'organo direttivo nella figura di Luis de la Fuente , che continuerà a guidare la nazionale come allenatore fino alla fine degli Europei che si disputeranno nel 2028, come ha informato il Consiglio di Amministrazione della RFEF durante la riunione tenutasi lunedì 27 gennaio a Las Rozas", si legge nel comunicato.

"L'allenatore prolunga così il suo rapporto fortunato e unanimemente celebrato con la RFEF, che risale all'inizio del 2013 con il suo arrivo nelle categorie inferiori della Nazionale e che, dal 12 dicembre 2022, pone De la Fuente alla guida della squadra maschile senior. Nato nella città di Haro, nella Rioja, Luis de la Fuente Castillo è stato un calciatore professionista in club importanti come Siviglia, Deportivo Alavés e Athletic Club, con i quali ha vinto titoli di Lega, Coppa e Supercoppa, oltre a difendere la maglia della Nazionale nelle categorie sub-18, sub-21 e Olimpica.

Dopo il suo ritiro dal calcio giocato, ha diretto dalla panchina molti dei giovani talenti del calcio spagnolo, ottenendo per la Spagna i campionati europei under 19 ( 2015), under 21 (2019), nonché la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo (2018) e l'argento all'Olimpiade di Tokyo 2020.

Traguardi che non hanno fatto altro che moltiplicarsi dopo aver assunto l'incarico di allenatore dell'Assoluta, con cui ha ottenuto la vittoria nella Final Four della Nations League giocata due anni fa in Olanda e nell'Europeo della scorsa estate in Germania, scatenando un'ondata di affetto, ammirazione e riconoscimento degli appassionati e professionisti del calcio, con nomination come miglior allenatore del mondo ai premi FIFA The Best e al gala del Pallone d'Oro, oltre al premio per il miglior allenatore promosso dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio".