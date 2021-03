Spagna, Luis Enrique: "Sergio Ramos sempre encomiabile. Leader dentro e fuori dal campo"

vedi letture

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato dopo la vittoria sul Kosovo della prestazione della squadra e ovviamente sui pochi minuti concessi a Sergio Ramos: “Sono molto contento di quello che ho visto in campo, gli avversari hanno cambiato sistema e hanno cercato di essere più spregiudicato, ma noi abbiamo giocato una buona partita, costruendo molte occasioni anche se non abbiamo concretizzato al meglio. Unai? Deve fare tutto quello che fa perché ha la mia piena fiducia, gli errori fanno parte di questo sport e bisogna superarli per crescere. Sergio Ramos? Il suo atteggiamento è sempre encomiabile, è un leader e un esempio per tutti sia in campo sia fuori. - conclude il ct iberico – Europeo? Ci sono questi 24 più altri dieci e da questi 34 uscirà l’elenco definitivo per il torneo continentale”.