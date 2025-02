Ufficiale Spartak Mosca, preso Pablo Solari: indosserà la maglia n° 7 ed è già in ritiro

Lo Spartak Mosca ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale, l'arrivo in Russia di Pablo Solari, prelevato dal River Plate: "Il contratto con il giocatore 23enne è stato firmato per 4 anni e mezzo. Pablo ha già raggiunto i biancorossi durante il ritiro negli Emirati Arabi Uniti. Giocherà nello Spartak con il numero 7. Calciatore versatile, è in grado di giocare su entrambe le fasce d'attacco come ala e ha giocato spesso anche come punta centrale. Si distingue per la sua grande velocità, il dribbling brillante e il gioco sicuro nelle fasi finali.

Solari è nato il 22 marzo 2001 nel villaggio di Arizona, nella provincia di San Luis, nell'Argentina centrale. Proviene da una famiglia di calciatori: suo fratello maggiore Santiago attualmente gioca in uno dei club più importanti del suo paese, il Racing. All'età di 13 anni, Pablo si trasferì nella città di General Pico, dove studiò presso la scuola calcio Rumbo a Velez e ben presto si trasferì all'accademia del club Talleres di Cordoba. Solari ha esordito in nazionale maggiore con la squadra cilena del Colo Colo nel 2020. I giganti cileni hanno prima preso in prestito il giocatore dal Talleres e poi hanno acquistato i diritti per il suo trasferimento.

Con il Colo Colo, Pablo ha giocato complessivamente 71 partite, segnato 16 gol e fatto 11 assist. Con il club di Santiago divenne campione del Cile, vincitore della Coppa (segnando in finale) e della Supercoppa del Paese. Nell'estate del 2022 Solari si è trasferito al River Plate, con cui da allora ha giocato 110 partite. Per la squadra di Buenos Aires ha segnato 30 gol e fatto 17 assist. Divenne campione d'Argentina, vincitore della Supercoppa e del Trofeo dei Campioni. Diamo il benvenuto al nuovo arrivato e gli auguriamo grandi vittorie con i biancorossi!"