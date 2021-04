Stasera Barcellona-Getafe, uomini contati davanti per Koeman: anche Dembélé è KO

Il Barcellona è chiamato a rispondere al successo del Real Madrid nella sfida di oggi contro il Getafe. Ronald Koeman, però, continua a fare i conti con la sfortuna. Come se non bastassero le tante defezioni, le scelte per l'attacco si assottigliano ancora di più perché anche Martin Braithwaite (distorsione alla caviglia destra) e Ousmane Dembélé non saranno della partita. Il francese ha provato fino all'ultimo ma non potrà scendere in campo a causa di un fastidio al pube.