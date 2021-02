Stasera Barcellona-PSG, le probabili formazioni: Pochettino spera in Verratti. Dubbio Piqué

Torna la Champions League, tornano le grandi sfide. Stasera si affronteranno due delle big del calcio europeo, un match molto sentito per mille motivi, dal famoso precedente del 2017 al recente caso-Messi. Ecco le probabili formazioni della partita: non ci sarà il grande ex, Neymar, così come Angel Di Maria. In campo tre italiani, Alessandro Florenzi, Moise Kean e Marco Verratti, anche se il centrocampista è in forse. Dubbio anche per Ronald Koeman, che ha convocato Gerard Piqué ma potrebbe anche decidere di non schierarlo dal primo minuto.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen: Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri: Messi, Griezmann, Dembélé

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Kean, Icardi, Mbappé.