Stasera Lipsia-Liverpool, il rendimento nel 2021: Reds in crisi nera, tedeschi in ascesa

Torna la Champions League, tornano le grandi sfide europee. Stasera, sul neutro di Budapest, si affronteranno Lipsia e Liverpool, due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti: i tedeschi sono secondi in Bundesliga, a cinque punti dalla capolista Bayern grazie anche alle ultime tre vittorie di fila. I Reds invece sono entrati in una spirale negativa: tre sconfite consecutive in Premier, 4 nelle ultime sei partite disputate. I ragazzi di Klopp, campioni uscenti, sono ora sesti in campionato.

Ultime partite Lipsia

Lipsia-Augusta 2-1

Schalke-Lipsia 0-3

Lipsia-Bochum 4-0 (DFB Pokal)

Lipsia-Bayer Leverkusen 1-0

Mainz-Lipsia 3-2

Lipsia-Union Berlino 1-0

Wolfsburg-Lipsia 2-2

Lipsia-Bor. Dortmund 1-3

Stoccarda-Lipsia 0-1

Ultime partite Liverpool

Leicester-Liverpool 3-1

Liverpool-Manchester City 1-4

Liverpool-Brighton 0-1

West Ham-Liverpool 1-3

Tottenham-Liverpool 1-3

Manchester United-Liverpool 3-2 (FA Cup)

Liverpool-Burnley 0-1

Liverpool-Manchester United 0-0

Aston Villa-Liverpool 1-4 (FA Cup)

Southampton-Liverpool 1-0