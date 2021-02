Stop dalla UEFA, il Salisburgo perde Camara e Koita per tre mesi causa doping

La UEFA ha squalificato quest'oggi due calciatori del Red Bull Salisburgo per i prossimi tre mesi con effetto immediato. Risultati positivi al test antidoping lo scorso 22 dicembre, Mohamed Camara e Sekou Koita sono stati oggi sanzionati nonostante le loro immediate giustificazioni. Secondo il club austriaco, infatti, i due giocatori avrebbero assunto un farmaco per il mal di montagna prima di una trasferta in Namibia, a 1.700 metri di altezza.