Su Coutinho piomba l'Arsenal. Una clausola tra Barça e Liverpool può aiutare Arteta

Philippe Coutinho sarà sicuramente uno dei primi giocatori a lasciare Barcellona quest'estate, per far respirare le casse della società. Sulle tracce del brasiliano c'è l'Arsenal: qualora i Gunners non riescano a trattenere Martin Odegaard (che è in prestito dal Real Madrid), potrebbero ripiegare sul fantasista verdeoro, molto apprezzato da Mikel Arteta. Tanto più perché il suo valore è diminuito notevolmente dal suo arrivo in Catalogna nel 2018 e perché il Barcellona ha tutto l'interesse di cederlo: in Inghilterra si parla di una clausola stabilita da Liverpool e Barça, che costringerebbe il club di Laporta a pagare 20 milioni di euro quando l'ex Inter supererà le 100 partite con il club catalano (attualmente sono 90).