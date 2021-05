Suarez e l'Uruguay: "Giocherò il mondiale in Qatar, poi sarà il momento di lasciare"

In una lunga intervista concessa al Club de Deportista, Luis Suarez, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato del suo futuro con la nazionale uruguaiana: "Il mio desiderio è quello di poter giocare il Mondiale in Qatar e poi bisogna rendersi conto che è giunto il momento di lasciare. Prima per età e poi per i giovani che vengono dopo, che devono avere la possibilità. Quando arriva il momento, uno prenderà la decisione appropriata, anche se presumo che sia difficile per un giocatore, ma ci sto lavorando da molto tempo".