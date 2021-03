Suarez, maledette trasferte: l'uruguayano arriverà a 6 anni senza un gol fuori casa

Anche la Champions League 2020-21 si chiude con Luis Suarez incapace di segnare in trasferta. Una maledizione per l'uruguayano, il cui ultimo gol in cui la sua squadra ha giocato fuori casa in Champions League risale al settembre 2015, in una partita della fase a gironi con la maglia del Barcellona sul campo della Roma datata 16 settembre 2015 (1-1). Il Pistolero, tuttavia, ha segnato a Lisbona nel corso della storica disfatta dei blaugrana contro il Bayern (2-8) ma in quel caso si giocava in campo neutro. Con la sua stagione europea chiusa, Suarez potrà cercare di interrompere il tabù da settembre, a sei anni dall'ultimo gol lontano dalle mura amiche.