Ufficiale Sunderland, Ghisolfi pensa alle cessioni: Aouchiche ceduto in prestito all'Aberdeen

Non solo acquisti per il Sunderland, fresco di promozione in Premier League e la cui gestione sportiva è stata affidata all'ex Roma Florent Ghisolfi. Nella giornata di oggi, infatti, i Black Cats hanno ufficializzato la cessione di Adil Aouchiche all'Aberdeen con la formula del prestito.

Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Sunderland AFC può confermare che Adil Aouchiche è passato all'Aberdeen in prestito. L'ala 22enne trascorrerà la stagione 2025-26 al Pittodrie Stadium, mentre i Dons puntano a consolidare il quinto posto conquistato nella Scottish Premiership. Da quando si è trasferito allo Stadium of Light nel settembre 2023, Aouchiche ha collezionato 38 presenze con il Sunderland in tutte le competizioni, realizzando due gol e quattro assist. Ex giocatore del Paris Saint-Germain, dell'AS Saint-Étienne e dell'FC Lorient, ha trascorso la seconda parte della stagione 2024-25 in prestito al Portsmouth, giocando in 12 occasioni".

Le parole del ds Kristjaan Speakman

""Adil ha espresso il desiderio di giocare regolarmente a gennaio e abbiamo raggiunto questo risultato durante il suo prestito al Portsmouth. Questo trasferimento all'Aberdeen gli permetterà di continuare a giocare regolarmente in un club all'avanguardia, che offre anche un programma di partite europee. A 22 anni, ha una notevole esperienza e crediamo che questo trasferimento rappresenti un grande passo avanti per lui. Gli auguriamo il meglio e non vediamo l'ora di supportarlo per tutta la prossima stagione".