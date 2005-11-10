Ufficiale Svante Ingelsson resta in Championship: l'ex Udinese e Pescara passa allo Stoke

Lo Stoke City ha ufficializzato l'ingaggio di Svante Ingelsson, centrocampista svedese proveniente dallo Sheffield Wednesday, dove nella scorsa stagione è stato eletto dai tifosi miglior giocatore della squadra nonostante la retrocessione in League One. Il 28enne ha firmato un contratto triennale con i Potters, che hanno trovato un accordo con il club inglese per una cifra non resa nota.

Reduce da due stagioni in Championship con 75 presenze complessive, Ingelsson porta in dote una grande esperienza internazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Kalmar, ha debuttato tra i professionisti a soli 17 anni, costruendo poi una carriera che lo ha visto indossare anche le maglie di Udinese e Pescara in Italia, oltre a quelle di Paderborn e Hansa Rostock in Germania. Il direttore sportivo Jonathan Walters ha spiegato le ragioni della scelta: "Svante è un giocatore instancabile, capace di garantire intensità e qualità sia con il pallone sia in fase di non possesso. Nella passata stagione, nonostante le difficoltà della squadra, ha sempre dato l'esempio per atteggiamento, spirito di sacrificio e senso di responsabilità. Siamo convinti che i nostri tifosi apprezzeranno fin da subito la sua energia e la sua voglia di lottare".

Determinante nella trattativa è stato anche il connazionale Viktor Johansson, che conosce Ingelsson fin dai tempi delle nazionali giovanili svedesi. "Mi ha sempre parlato benissimo dello Stoke e dell'ambiente. Dopo aver parlato con l'allenatore e con Jonathan Walters ho capito subito che questo è un club ambizioso, con obiettivi che coincidono con i miei", ha raccontato il nuovo acquisto.