Ufficiale Braga, colpo Wind: il nazionale danese firma fino al 2029, clausola da 30 milioni

Lo Sporting Braga ha ufficializzato l'ingaggio di Jonas Wind, attaccante della nazionale danese che arriva da svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Wolfsburg. Il centravanti, 27 anni, ha firmato un contratto triennale, valido fino al 2029, mentre nel nuovo accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Wind rappresenta uno dei colpi più importanti del mercato del club portoghese. Cresciuto calcisticamente tra l'Avedøre e il settore giovanile del Copenaghen, ha completato tutto il percorso di formazione nel principale club danese, imponendosi anche in prima squadra. Con il Copenaghen ha collezionato 114 presenze, realizzando 45 gol e fornendo 20 assist, oltre a conquistare due campionati nazionali. Le sue prestazioni convincenti gli hanno spalancato le porte della Bundesliga, dove il Wolfsburg lo ha acquistato nella stagione 2021/22. Anche in Germania ha confermato il proprio valore, mettendo insieme 35 reti e 13 assist in 124 partite ufficiali.

Punto fermo della nazionale danese, Wind ha vestito la maglia della Danimarca in tutte le selezioni giovanili prima di affermarsi anche con la squadra maggiore, con cui ha totalizzato finora 37 presenze e 8 gol. Ha inoltre preso parte agli Europei del 2020 e del 2024.