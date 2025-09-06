Ufficiale Tavernier sempre più simbolo del Bournemouth: ufficiale il suo rinnovo fino al 2029

Notizia importante in casa Bournemouth, che ha appena iniziato la sua quarta stagione consecutiva in Premier League (nel mirino la serie di 5 campionati consecutivi nella massima serie inglese, riuscita al club tra il 2015 e il 2020). Nella giornata di oggi, infatti, è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Marcus Tavernier.

Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale delle Cherries: "L'AFC Bournemouth è lieto di confermare che Marcus Tavernier ha firmato un prolungamento del contratto con il club, che lo legherà al Vitality Stadium fino al 2029. Il ventiseienne è entrato a far parte del club nell'estate del 2022 e ha collezionato 93 presenze con i Cherries in tutte le competizioni.

Tra i suoi momenti più significativi si ricordano il gol della vittoria da 25 yard contro il Fulham nell'aprile 2023 e il gol segnato nella partita della scorsa stagione in trasferta a Southampton, che ha visto i Cherries salire al quinto posto in Premier League e raggiungere un record di imbattibilità nella massima serie.

Più di recente, Tavernier ha segnato l'unico gol nella vittoria per 1-0 sui Wolves al Vitality Stadium, aprendo il suo conto per la stagione 2025/26 e aiutando i Cherries a ottenere la loro prima vittoria della nuova stagione".