Ufficiale

Skoras cambia squadra ma resta in Belgio: dal Club Brugge si trasferisce al Gent

Skoras cambia squadra ma resta in Belgio: dal Club Brugge si trasferisce al GentTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:26Calcio estero
di Paolo Lora Lamia

Colpo del Gent, che rinforza il proprio reparto avanzato con l'acquisto di Michal Skoras dal Club Brugge. Di seguito il comunicato ufficiale con cui i Bisonti hanno annunciato questo movimento in entrata: "Il KAA Gent ha rafforzato la sua squadra con l'ingaggio dell'ala polacca Michal Skóraś. Il venticinquenne Skóraś lascia il Club Brugge a titolo definitivo e ha trovato una nuova casa al Gent. Ha firmato un contratto fino al 2029.

Michal Skóraś è cresciuto nelle giovanili dei campioni polacchi del Lech Poznań e si è trasferito in Belgio nel 2023. Può giocare su entrambe le fasce. Al Club Brugge, Skóraś ha segnato sei gol e fornito otto assist.

Il suo palmarès include un titolo polacco e belga, una Coppa del Belgio e una Supercoppa. Skóraś è stato votato Giocatore Polacco dell'Anno dagli utenti di Transfermarkt nel 2023. Ha rappresentato la nazionale polacca ai Mondiali del 2022 e agli Europei del 2024. Ha anche maturato esperienza europea con il Club Brugge, giocando in Champions League la scorsa stagione contro Milan, Manchester City e Aston Villa, tra gli altri. Ciao, Michal!".

