Ufficiale Skoras cambia squadra ma resta in Belgio: dal Club Brugge si trasferisce al Gent

Colpo del Gent, che rinforza il proprio reparto avanzato con l'acquisto di Michal Skoras dal Club Brugge. Di seguito il comunicato ufficiale con cui i Bisonti hanno annunciato questo movimento in entrata: "Il KAA Gent ha rafforzato la sua squadra con l'ingaggio dell'ala polacca Michal Skóraś. Il venticinquenne Skóraś lascia il Club Brugge a titolo definitivo e ha trovato una nuova casa al Gent. Ha firmato un contratto fino al 2029.

Michal Skóraś è cresciuto nelle giovanili dei campioni polacchi del Lech Poznań e si è trasferito in Belgio nel 2023. Può giocare su entrambe le fasce. Al Club Brugge, Skóraś ha segnato sei gol e fornito otto assist.

Il suo palmarès include un titolo polacco e belga, una Coppa del Belgio e una Supercoppa. Skóraś è stato votato Giocatore Polacco dell'Anno dagli utenti di Transfermarkt nel 2023. Ha rappresentato la nazionale polacca ai Mondiali del 2022 e agli Europei del 2024. Ha anche maturato esperienza europea con il Club Brugge, giocando in Champions League la scorsa stagione contro Milan, Manchester City e Aston Villa, tra gli altri. Ciao, Michal!".