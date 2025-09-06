Ufficiale Blum lascia lo Young Boys: definita la cessione del terzino in prestito allo Charleroi

Operazione in uscita per lo Young Boys, protagonista di un inizio di stagione altalenante in campionato (8 punti nelle prime 5 partite) e ottimo in campo europeo (superato lo Slovan Bratislava ai preliminari di Europa League). Nella giornata di oggi, il club giallonero ha annunciato la cessione di Lewin Blum allo Charleroi con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale: "Il terzino Lewin Blum viene ceduto in prestito allo Sporting Charleroi fino alla fine della stagione, previo superamento delle visite mediche. Il club belga di prima divisione (attualmente dodicesimo nella Jupiler Pro League) ha un'opzione per rilevare definitivamente il 24enne.

Lewin Blum, originario di Roggwil, ha militato nelle giovanili del BSC Young Boys dal 2012. Dopo un prestito di sei mesi allo Yverdon (Challenge League), è tornato allo Young Boys nell'inverno del 2022 e da allora ha collezionato 138 presenze ufficiali con la prima squadra, di cui 103 in campionato, 22 in Coppa dei Campioni e 13 in Coppa Svizzera. Ha segnato tre gol e fornito 18 assist. Ha vinto la doppietta svizzera con lo Young Boys nel 2023 e il titolo di campione svizzero nel 2024. BSC YB desidera ringraziare Lewin Blum per il suo impegno e gli augura il meglio a Charleroi".