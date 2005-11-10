Terremoto Tunisia: Lamouchi esonerato, l'annuncio di Renard nuovo CT arriva in tv
Il pesante ko per 5-1 subito contro la Svezia ai Mondiali 2026 è costato carissimo a Sabri Lamouchi. La Federazione della Tunisia ha infatti annunciato l'esonero immediato del commissario tecnico del 54enne francese e nel giro di poche ore scelto il rimpiazzo, che prenderà le redini delle Aquile di Cartagine al torneo iridato. Una decisione drastica ma inevitabile per dare una scossa immediata all'ambiente dopo il crollo nel match d'esordio.
In casa Tunisia dunque hanno scelto un profilo di altissimo spessore internazionale, tra l'altro altro tecnico di nazionalità francese: si tratta di Hervé Renard. Il tecnico transalpino, reduce dall'esperienza alla guida della nazionale femminile francese, è stato annunciato oggi in diretta televisiva nazionale.
Celebre per le sue imprese Mondiali, su tutte la clamorosa e sorprendente vittoria sulla panchina dell'Arabia Saudita contro l'Argentina (poi vincitrice della Coppa del Mondo) di Leo Messi durante Qatar 2022, quattro anni fa.