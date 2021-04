Terza sconfitta casalinga in fila per il PSG: mai così male dal 2007

vedi letture

Il big match del pomeriggio tra PSG e Lille è andato alla squadra di Christophe Galtier, che ha battuto i parigini per 1-0 allungando a +3 in vetta alla classifica. Quella di oggi è la terza sconfitta in fila per la squadra di Pochettino in Ligue 1 tra le mura amiche del Parco dei Principi, che mancavano in Francia da più di quattordici anni, dalla stagione 2007-08, quando la squadra della capitale francese era distante dall'essere il colosso mondiale dei giorni odierni.