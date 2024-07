Ufficiale Tigres, colpo in difesa: dal Santos arriva Joquim Pereira, le cifre dell'operazione

Colpo importante per il Tigres, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista economico. Come ha annunciato il club messicano, dal Santos - sodalizio retrocesso in Serie B in Brasile - arriva Joaquim Pereira, difensore centrale classe 1998, per oltre 7 milioni di euro.

Sull'ex Botafogo c'era l'interesse anche di diversi club europei, ma il centrale difensivo nativo di Muriaé ha deciso di rimanere al di là dell'Oceano e firmare con il sodalizio centramericano.