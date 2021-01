tmw Il PSG può richiamare il portiere Bulka dal prestito in Spagna: lo cerca il Wolfsburg

La scuola portieri polacca ha sempre sfornato portieri di valore e Marcin Bulka del PSG è indubbiamente tra questi. Ora in prestito in Spagna, al Cartagena, il classe '99 di proprietà del club parigino sta cercando la sua destinazione ideale. Gigante di due metri, che il Paris Saint-Germain strappò all'Academy del Chelsea, è Nazionale Under 21 polacco dopo aver fatto tutta la trafila giovanile. Potrebbe chiudersi però prima del previsto l'avventura in terra iberica: discussioni in corso perché al PSG stanno arrivando proposte importanti come i sondaggi da parte del Wolfsburg che lo vorrebbe in prestito.