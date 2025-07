Ufficiale Marcin Bułka lascia il Nizza e vola in Arabia Saudita. Giocherà nel Neom di Galtier

Il portiere polacco Marcin Bułka, 25 anni, lascia ufficialmente il Nizza per trasferirsi al Neom, club saudita neopromosso nella Saudi Pro League che sarà allenato da Christophe Galtier e che ha già ingaggiato Alexandre Lacazette. L’operazione è stata confermata da entrambi i club, che hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo.

Arrivato sulla Costa Azzurra nell’estate 2021 in prestito dal Paris Saint-Germain, Bułka si è guadagnato spazio e fiducia sin da subito, impressionando soprattutto nel celebre successo ai rigori in Coppa di Francia proprio contro il PSG al Parc des Princes. Prestazioni che hanno spinto il Nizza ad acquistarlo a titolo definitivo nell’estate 2022.

Con la maglia rossonera ha totalizzato 89 presenze ufficiali, diventando un pilastro della squadra e le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche a livello internazionale: nel 2024 ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale maggiore polacca, prendendo parte a EURO 2024. Dopo aver chiuso l’ultima stagione con un quarto posto in Ligue 1, Bułka è pronto per una nuova sfida in Arabia Saudita, con la maglia del Neom, ambiziosa realtà emergente del calcio saudita. Il Nizza lo ha salutato con gratitudine: "Grazie per la professionalità, l’impegno e le emozioni condivise. In bocca al lupo per il futuro, Marcin".