tmw Kabak-Liverpool, visite superate. E Mustafi trova l'intesa per salutare l'Arsenal

Ci siamo: Ozan Kabak sta per trasferirsi al Liverpool. Prestito con diritto (non obbligo) in vista ai Reds dallo Schalke 04, il turco ha effettuato le visite in Germania che ha superato. Contestualmente, Shkodran Mustafi ha trovato l'intesa per rescindere con l'Arsenal e ora potrà prendere il posto di Kabak a Gelsenkirchen.