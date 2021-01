tmw L'Everton sfida il Manchester United per Moises Caicedo: offerta da 6 milioni di euro

vedi letture

Sei milioni di euro per l'80% del cartellino di Moises Caicedo. L'Everton piazza l'offerta e sfida il Manchester United per uno dei migliori talenti del panorama sudamericano.

I toffees questa settimana, dopo aver dato anche rassicurazioni al giocatori sulla possibilità di far parte subito della prima squadra, hanno avanzato la loro proposta all'Independiente del Valle, che è più alta di quella dei red devils. Lo United, infatti, sempre per l'80% del cartellino ha messo sul piatto circa 5 milioni di euro.

Vedremo adesso come si evolverà la trattativa: la priorità è il work permit, quel permesso di lavoro che Caicedo non ha ancora ottenuto ma è condizione necessaria per andare a giocare in Premier League. Ma il giocatore classe 2001 ha le idee chiare: vuole l'Europa, e per questo motivo ha già detto no a due offerte dalla MLS: Atlanta United e Inter Miami.

Possibilità di vederlo in Italia? Ad oggi nessuna, anche se il Milan - come emerso dalla stampa dell'Ecuador nelle scorse settimane - l'ha fatto più volte seguire: è un giocatore che piace, ma nessuna offerta dai rossoneri. L'Everton invece fa sul serio e ha messo sul piatto sei milioni di euro.