tmw Moises Caicedo allo United, si lavora sempre al work permit. No a due offerte dalla MLS

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il giovane centrocampista Moises Caicedo s'è promesso al Manchester United e spera di poter realizzare quello che è il sogno della sua vita, ovvero giocare per i red devils.

Nelle ultime ore sono arrivate un paio di offerte dalla MLS, s'è fatto avanti prima l'Atlanta United e poi l'Inter Miami. Ma per il momento queste offerte sono state respinte perché Caicedo aspetta il Manchester United: non è un problema economico, già c'è l'accordo col giocatore per cinque anni e sono pronti 5-6 milioni di dollari per l'Independiente del Valle. E' solo un problema di work permit: tutto dipenderà dall'ottenimento del permesso di lavoro.