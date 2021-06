tmw radio Capitan Lima reintegrato nell'Andorra: "Come un nuovo esordio 24 anni dopo"

Ildefons Lima, centrocampista e capitano di Andorra appena reintegrato nella sua nazionale, ha così parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Per fortuna c'è ancora chi cerca di fare il bene per il suo paese, questa volta hanno vinto loro. C'è qualcuno che non sarà contento, ma purtroppo per loro io sono la storia di questa squadra e di questa nazionale. Pensano di comandare ma non è così, per fortuna in Federazione è stato sistemato tutto quanto. Bellissimo momento per le mie bimbe, è stato quasi come un nuovo piccolo esordio, ma dopo 24 anni da quella prima volta. Ho ricevuto tanto appoggio, la gente è rimasta al mio fianco, soprattutto quando è tornata la normalità. Sono felice soprattutto per la mia famiglia, hanno sofferto con me in questo brutto periodo e ci saranno sempre".

