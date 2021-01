tmw Sá Pinto riparte dalla Turchia. A un passo l'accordo per allenare il Gaziantep

Dopo l'esonero di Marius Sumudica (causato dai disaccordi per i tagli agli stipendi), il Gaziantep sta per affidare la panchina a Ricardo Sá Pinto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico portoghese potrebbe essere annunciato a breve e si rimetterà in gioco dopo la fallimentare esperienza in Brasile, alla guida del Vasco da Gama.