Torna il pubblico in Premier League, Solskjaer: "Abbiamo aspettato molto a lungo"

Torna il pubblico in Premier League per le ultime due giornate di campionato. In capienza ridotta, con un massimo di 10mila spettatori, ma è già un importante segnale d'apertura. In merito il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dichiarato: "Abbiamo aspettato molto, molto tempo per dare il bentornato ai tifosi. Certo con le ultime due partite casalinghe, soprattutto quelle del Liverpool e le proteste, non è mai bello vedere un club che non è unito ai tifosi e alla squadra. Quindi speriamo che martedì sia una giornata positiva e che ci sia unione".