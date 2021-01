Torna in campo dopo 4 mesi e trova la rete in 10 secondi: il Monaco riabbraccia Golovin

Dieci secondi per trovare un gol dopo quattro mesi di assenza. Non poteva esserci rientro in campo migliore per Aleksandr Golovin, il centrocampista del Monaco che ieri è tornato in campo nella sfida contro il Lorient (vinta per 5-2 in trasferta). Golovin, che non giocava dallo scorso 30 agosto, ha segnato al primo pallone toccato, appena entrato in campo al 64'. Una rete che il club del Principato ha celebrato sui propri canali.