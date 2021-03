Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0, le pagelle: Kane cannibale, Teophile-Catherine disastroso

TOTTENHAM-DINAMO ZAGABRIA 2-0

Marcatori: 25’, 70’ Kane

TOTTENHAM

Lloris 6 - Costretto solo a qualche respinta su tiri da lontano, non corre grossi pericoli ed è sempre preciso nelle uscite.

Aurier 7 - Spinge tantissimo sulla fascia di destra, da cui fa partire svariati cross anche se non sempre precisi. Praticamente un’ala aggiunta, mette in grande difficoltà la difesa ospite.

Dier 6.5 - Tiene a bada Orsic, che dopo un buon inizio si spegne lentamente. Rude quando necessario, si prende un giallo a fine primo tempo con cui riesce comunque a convivere senza patemi nella ripresa.

Sanchez 6.5 - Come Dier gioca una gara attenta su Orsic e Petkovic, senza correre grossi rischi.

Davies 6.5 - Si sgancia molto, arrivando addirittura tre-quattro volte al tiro, anche se in maniera imprecisa. Sempre un buon sostegno per Son sulla corsia mancina, gioca una gara attenta in copertura.

Ndombele 6 - Partita non brillantissima ma efficace in fase di recupero. Non è pulitissimo palla al piede, caratteristica che invece ha nel suo pedigree. Cresce nella ripresa, dove fisicamente diventa dominante. Dal 72’ Hojbjerg 5.5 - Sciocco nel prendersi un giallo inutile che lo costringerà a saltare il ritorno.

Sissoko 6 - Più nel vivo del gioco rispetto al compagno di reparto, si fa notare con un paio di cambi gioco degni di nota e con verticalizzazioni di quaranta-cinquanta metri molto precise. Efficace nel duello con Ademi, che fatica a soffiargli palla.

Son 6 - Suo il primo pericolo della gara, attacca con costanza sulla sinistra, mettendo in mezzo buoni palloni. Non molto incisivo in zona gol. Dal 65’ Berwjin 6 - Mette un po’ di pepe nel finale.

Alli 5 - Prestazione opaca e ricca di imprecisioni per l’inglese, che spreca un paio di buone occasioni perdendo l’attimo giusto e sceglie più volte la cosa più difficile da fare invece che allargare sui compagni, perdendo sistematicamente palla. Dal 65’ Lucas 6 - Mezz’ora discreta, in cui tenta di trovare il tris.

Lamela 6.5 - Il migliore del Tottenham nel primo tempo, è sempre nel vivo del gioco, chiama e gioca tantissimi palloni, rendendosi pericoloso in più occasioni. Suo il palo che porta al gol di Kane, nato da una serpentina splendida con cui taglia in due la difesa ospite, mette un paio di palle filtranti da leccarsi i baffi per i Son e Aurier. Dal 65’ Bale 6.5 - Sfiora il gol in un paio di circostanze, prima su punizione, poi in scivolata. Ma non riesce a mettere la sua firma sul match.

Kane 7.5 - Come un rapace si getta sul palo di Lamela e sigla il gol del vantaggio degli inglesi. Si trasforma poi in rifinitore, cercando di far segnare i compagni, ma senza fortuna ma il sigillo finale lo cala ancora lui, sfruttando un errore della difesa della Dinamo. Dall’84’ Vinicius sv

DINAMO ZAGABRIA

Livakovic 6 - Portiere efficace nonostante non sia elegantissimo, si fa notare con una bizzarra respinta al volo con il destro su un cross di Aurier. Non può nulla sul primo gol di Kane, in cui era stato battuto dal palo di Lamela e sul secondo.

Ristovski 6 - Dopo un buon inizio, anche propositivo, subisce Son e Davies che attaccano sulla sua corsia, riuscendo a interrompere le loro scorribande solo a fasi alterne.

Lauritsen 6.5 - Gara preziosa per solidità e senso dell’anticipo, tiene bene a bada Kane ed è bravo ad arginare Alli negli uno contro uno.

Teophile-Catherine 4.5 - Una gara attenta rovinata da una sciocchezza in occasione della seconda rete di Kane: respinta sciagurata e portone spalancato per l’inglese, che non si fa pregare a segnare il gol che chiude la gara.

Leovac 5 - Soffre Lamela quando attacca e si accentra e soprattutto Aurier, di fatto un esterno aggiunto.

Majer 6 - Prova a sparigliare un po’ le carte con qualche scorribanda sulla sinistra e tiri da fuori, ma senza grande efficacia. Uno dei più pericolosi. Dal 63’ Kastrati 5.5 - Entra a gara chiusa.

Jakic 5.5 - Oscurato da Sissoko e Ndombele, non riesce a dare ritmo alla Dinamo.

Adami 5 - Gara di rincorsa e con tanti falli, rischia il rosso per doppia ammonizione ma viene graziato dall’arbitro, Esce nel finale per un guaio fisico. Dal 90’ Franjic sv

Ivanusec 5.5 - Corre tanto e ripiega molto per tamponare su Aurier, ma non riesce a dare una mano alla sua difesa. In attacco è poco lucido, i suoi pochi cross sono imprecisi.

Orsic 5.5 - Dopo un paio di minuti ha una buona chance in contropiede ma calcia male. Si sbatte molto, pressando i centrocampisti del Tottenham, ma con l’andare della gara non si vede più. Dal 63’ Atiemwen 5.5 - Non combina nulla.

Petkovic 6 - Il più pericoloso della Dinamo, calcia da ogni posizione, andando a cercare un sacco di palloni. Con un diagonale mette paura a Lloris, nell’unica occasione degna di nota della gara della Dinamo.