Tottenham, Gareth Bale è tornato a risplendere. E il club considera una sua permanenza

vedi letture

Le ultime prestazioni di Gareth Bale con la maglia del Tottenham starebbero convincendo la dirigenza degli Spurs a considerare l'idea di andare avanti insieme. Lo riporta il Daily Mail secondo il quale l'addio di José Mourinho, con cui non ha legato, cambierebbe lo scenario. Dall'arrivo di Ryan Mason il gallese ha segnato 4 reti in 2 partite di Premier League. Il club londinese tuttavia punta ad avere il giocatore ancora una volta in prestito oneroso. Resta da capire se il Real Madrid sarà disposto ad accettare le seguenti condizioni. Decisivo come fattore il futuro di Zinedine Zidane: qualora il francese dovesse proseguire sulla panchina dei blancos le possibilità di rivedere Bale in Spagna sarebbero pressoché nulle.