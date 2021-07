Tottenham, Kane sempre più lontano. Il City prepara una maxi offerta

Harry Kane lascerà il Tottenham in questa stagione. Secondo quanto riportato dalla BBC, l'attaccante inglese avrebbe già avvisato il club della sua decisione. Ad ogni modo la società non ha nessuna intenzione di cedere l'attaccante. Nel frattempo il Manchester City monitora la situazione, i citizens potrebbero offrire 100 milioni di sterline per poter convincere gli Spurs a cedere definitivamente Kane.