Tottenham, Levy spaventato dai costi di Mourinho? Per il futuro Rodgers nel mirino

vedi letture

Dopo Nagelsmann, anche Brendan Rodgers viene accostato al Tottenham in vista del prossimo futuro. Attualmente il rapporto tra il presidente degli Spurs e Mourinho è comunque buono, ma visti gli alti costi legati al tecnico portoghese, non è da escludere che in futuro possa portare alla separazione. Se ciò avvenisse, l'attuale allenatore del Leicester è tra i primi nomi in lista per la sostituzione visto che era già stato preso in considerazione da Levy prima dell'arrivo dello Special One. A riportarlo è il Daily Star.