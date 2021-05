Tottenham, Mason: "Bale giocatore di livello mondiale. Il suo futuro? Vedremo a fine anno"

Ryan Mason, allenatore del Tottenham, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports la vittoria per 4-0 ottenuta in casa contro lo Sheffield United: “L'atteggiamento e il desiderio di competere per oltre 95 minuti sono da sottolineare. Abbiamo avuto dei momenti di grande qualità, ma l'aspetto più piacevole è stato il coraggio di giocare in ogni duello e azione. La scorsa settimana è stata deludente per tutti, ma abbiamo potuto allenarci e lavorare sui giocatori. Abbiamo difeso con forza come una squadra. Alcune delle nostre giocate sono state assolutamente eccezionali. Ho sempre detto che Gareth Bale non perderà la sua capacità nell'ultimo terzo di campo di produrre momenti di eccellenza. È un giocatore di livello mondiale e lo ha dimostrato per molti anni. Stasera ciò che mi è piaciuto di più è stato il suo atteggiamento, le corse che ha effettuato per la squadra. Il suo futuro? Se ne discuterà a stagione finita. La nostra priorità è la prossima partita".