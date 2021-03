Tottenham, Mourinho: "Non cambierei Kane con nessuno. È fra i migliori attaccanti al mondo"

Due gol e due assist per Harry Kane, nel 4-1 con cui il Tottenham ha liquidato il Crystal Palace. È il centravanti più forte al mondo? In merito ha risposto il tecnico degli Spurs, José Mourinho: "Non voglio dirlo perché mancherei di rispetto a tanti altri grandi attaccanti in Europa e nel mondo. Ma sicuramente è tra i migliori. Non lo cambierei con nessun altro. Per noi è un grandissimo valore nonché un giocatore fantastico".