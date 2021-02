Tottenham, Mourinho non è più saldo. Levy ha già una lista di sostituti, Nagelsmann in pole

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph inizia a traballare la panchina di José Mourinho. La sconfitta nel weekend contro il West Ham ha portato il Tottenham a subire il 5° ko nelle ultime 6 partite di Premier League facendo scivolare gli Spurs al nono posto in classifica, a nove punti dalla zona Champions. Decisamente non in linea con gli obiettivi e per questo motivo saranno decisive le prossime due settimane per lo Special One per dimostrare di essere l'uomo giusto per condurre la squadra nei posto che merita. Il media inglese riporta che il presidente Daniel Levy ha già una rosa di sostituti pronta: primo nome della lista Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia.