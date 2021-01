Tottenham, obiettivo Eder Militao per la difesa: il Real Madrid vuole cederlo in prestito

In questa finestra di mercato Eder Militao potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito. A sostenerlo è Mundo Deportivo, che racconta anche dell'interesse del Tottenham per il difensore ex Porto. Agli ordini di Zidane sta trovando poco spazio (solo due presenze in Liga) e dalla Capital potrebbe esserci un'apertura all'arrivederci in prestito.