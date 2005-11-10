Ufficiale Il Tottenham fa un regalo a Ben Davies dopo 12 anni: ha prolungato fino al 2027

"Siamo lieti di annunciare che Ben Davies ha firmato un nuovo contratto con il Club". Così il Tottenham ha annunciato pochi minuti fa il prolungamento di Ben Davies fino all'estate del 2027. Uno dei simboli dello spogliatoio degli Spurs, con 363 presenze con la maglia del club inglese, ha conquistato l'Europa League nel 2025 e si appresta ora a iniziare la sua tredicesima stagione nella stessa squadra. Solo 250 minuti questa stagione a causa di un'operazione alla caviglia, ma con Roberto De Zerbi in panchina punta a ritrovare il massimo della condizione.

Arrivato nel luglio del 2014 a soli 21 anni dallo Swansea, è stato tra i protagonisti della rinascita degli Spurs, culminata con i migliori piazzamenti di sempre in Premier League negli anni: il terzo posto nel 2015/16 e il secondo nel 2016/17. Davies è sceso in campo in tutte le partite, tranne quattro, della magica cavalcata che ci ha portato alla prima storica finale di Champions League nel 2018/19 fallita però contro il Chelsea.

Il laterale 33enne ha indossato la fascia di capitano in numerose occasioni, rappresentando in tutto e per tutto il Tottenham e ricevendo sempre l'appoggio incondizionato della tifoseria. L'apice della carriera con la maglia degli Spurs, ovviamente, il momento in cui ha sollevato in cielo a Bilbao l'Europa League. Con il Galles ha tagliato il traguardo delle 100 presenze internazionali nell'ottobre dello scorso anno e ha rappresentato il suo Paese in tre grandi tornei internazionali (Euro 2016, Euro 2020 e il Mondiale 2022), un record assoluto per un calciatore della Nazionale celtica.