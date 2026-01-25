Tottenham, caviglia fratturata per Davies: finirà sotto i ferri, a rischio anche lo spareggio Mondiale

Nuova battuta d'arresto per Ben Davies: secondo quanto riportato dalla BBC, il difensore del Tottenham e della nazionale gallese è stato costretto a sottoporsi a un secondo intervento chirurgico alla caviglia fratturata. L'infortunio, occorso durante il match pareggiato per 2-1 contro il West Ham, si è rivelato più complicato del previsto, rendendo necessaria una nuova operazione che complica sensibilmente il percorso di recupero del giocatore e le prossime settimane.

Questa ulteriore complicazione clinica mette seriamente a rischio, eufemismo, la presenza di Davies per i cruciali impegni di marzo, quando il Galles si giocherà l'accesso ai Mondiali della prossima estate. Lo staff medico degli Spurs monitorerà le condizioni del difensore nelle prossime settimane, ma i tempi di riabilitazione estremamente ristretti lasciano poche speranze al commissario tecnico gallese per le sfide decisive dei play-off.

Il programma delle qualificazioni prevede che il Galles affronti la Bosnia-Erzegovina nella semifinale del play-off, in programma al Cardiff City Stadium il prossimo 26 marzo. La vincente di questo scontro affronterà poi in finale, il 31 marzo, una tra Irlanda del Nord e Italia. L'eventuale assenza di Davies rappresenterebbe un duro colpo per le ambizioni dei "Dragoni", privati di uno dei loro elementi di maggiore esperienza e affidabilità proprio nel momento clou.