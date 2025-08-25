Ufficiale Rangers, ceduto Ben Davies: l'ex Liverpool giocherà in Championship con l'Oxford

Ben Davies torna in Inghilterra. L’Oxford United ha annunciato l’ingaggio del difensore centrale, che arriva in prestito stagionale dai Rangers. Il trentenne vanta oltre 150 presenze in Championship, oltre a esperienza in finali di coppa e apparizioni in competizioni europee come UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Cresciuto nel settore giovanile del Preston North End, dove ha militato per otto anni vincendo il premio di Player of the Year 2018/19, Davies ha contribuito lo scorso anno al successo del Birmingham City.. Dopo il passaggio al Liverpool nel 2021 ha avuto esperienze con Rangers e Sheffield United. Il giocatore ha dichiarato: "Sono felicissimo di essere qui. Appena ho saputo dell’interesse ho subito percepito che questo club ha ambizione. È un’ottima opportunità per giocare nuovamente in Championship e sono grato al club per la fiducia. Porterò tutta la mia esperienza e farò il massimo per contribuire a una stagione positiva".

Anche Gary Rowett ha espresso entusiasmo: "Ben è un difensore esperto e forte, capace di impostare il gioco. Ha giocato a livelli molto alti in contesti di grande pressione, dimostrando le sue qualità. Siamo lieti di accoglierlo e crediamo possa essere un elemento importante per la squadra". Il Responsabile Operazioni Calcistiche, Ed Waldron, ha aggiunto: "Abbiamo cercato con attenzione un centrale che portasse qualità alla rosa. Ben è forte, aggressivo e intelligente in possesso e non, caratteristiche che potranno avere un grande impatto sul gruppo. Siamo felici che abbia scelto Oxford come prossimo passo nella sua carriera".