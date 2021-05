Tour de force Manchester United, 3 partite in 5 giorni. Solskjaer: "Esordirà qualche giovane"

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa. Il norvegese conferma il possibile utilizzo nei prossimi impegni di diversi giovani. I Red Devils, dopo la partita di ieri contro l'Aston Villa, saranno protagonisti di un vero e proprio tour de force che prevede la sfida contro il Leicester domani e il Liverpool giovedì: "Sono in lizza, sì, sicuramente. Sono nella rosa della prima squadra, si allenano con noi ogni giorno, quindi penso che qualcuno dei giovani giocherà. Se titolare o a partita in corso non so ancora". Tra i giovani in lizza Shola Shoretire, Hannibal Mejbri e Anthony Elanga.