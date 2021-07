Tra Grecia e Turchia scoppia il caso diplomatico: salta amichevole Olympiacos-Galatasaray

Quella che avrebbe dovuto essere una semplice amichevole si sta trasformando in un incidente diplomatico tra Grecia e Turchia. Oggi il Galatasaray avrebbe dovuto affrontare l'Olympiacos ad Atene, ma ieri le autorità aeroportuali della capitale hanno negato alla squadra di Terim l'ingresso nel Paese, costringendo il club di Istanbul a tornare indietro. Il motivo? Il Galatasaray ha presentato test PCR inferiori a 72 ore, mentre il protocollo per l'ingresso dalla Turchia richiede test inferiori a 24 ore. Il Galatasaray si è rifiutato di sottoporsi a ulteriori test e, dopo diverse ore di attesa, è tornato a Istanbul.

"Le regole sanitarie si applicano a tutti", ha detto all'AFP una fonte del Segretariato generale della protezione civile greca. Il segretario alla Protezione civile Nikos Chardalias ha poi affermato che la squadra del Galatasaray si è "rifiutata di sottoporsi a un test rapido in conformità con le disposizioni dell'attuale legge greca".

Il club turco, però, ha dato una versione molto diversa della vicenda, e ha denunciato in un comunicato il trattamento riservato ai suoi giocatori. "Ad Atene siamo stati vittime di evidenti discriminazioni. Contrariamente alle pratiche diplomatiche in vigore tra Turchia e Grecia, non sono stati accettati test PCR inferiori a 72 ore. Il nostro allenatore Fatih Terim e i nostri giocatori sono stati trattati in modo inappropriato e persino con arroganza. Non possiamo tollerare questo atteggiamento e questo comportamento. Questa è la prima volta che il Galatasaray, che indossa orgogliosamente la bandiera turca sulla sua maglia, subisce una tale mancanza di rispetto. Attendiamo le scuse delle autorità e dei funzionari greci per questa violazione dei diritti umani".