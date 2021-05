Tre mesi dopo Hazard torna titolare: mancava dallo scorso 30 gennaio dall'inizio

Che il peggio sia alle spalle per Eden Hazard? L'attaccante del Real Madrid quest'anno ha vissuto una stagione molto simile ad un calvario, con solo dieci presenze in Liga di cui quattro spezzoni, e mai per tutti i novanta minuti di gioco. Il belga, che da qualche settimana è ormai tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per molto tempo, nella partita di questa sera contro l'Osasuna torna titolare dopo più di tre mesi. L'ultima volta dall'inizio per il belga è datata 30 gennaio, nella sconfitta contro il Levante: di lì un infortunio che lo aveva tenuto fuori dai giochi per un mese, e poi una ricaduta poco dopo. L'ex Chelsea è già sceso in campo settimana scorsa per uno spezzone contro il Betis.

