Tre nuovi positivi al Covid-19 nel Manchester City: c'è anche il portiere Scott Carson

Tre nuovi positivi in casa Manchester City. A comunicarlo lo stesso club inglese: si tratta del portiere Scott Carson, del centrocampista classe 2002 Cole Palmer e di un membro dello staff.

