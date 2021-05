Tuchel sul futuro di Giroud: "Discussioni rimandate per ovvi motivi, ma la società sa cosa penso"

Il futuro di Giroud e Thiago Silva, i cui contratti sono in scadenza il 30 giugno, è in bilico. Ne ha parlato Thomas Tuchel ai canali ufficiali del Chelsea in vista della finale di Champions League: "Le discussioni sono state rimandate per ovvi motivi. Parleremo con loro e la società conosce la mia opinione. Non è il momento di fare annunci, sarà la società a farlo".