Tutto confermato, Ivan Juric nuovo allenatore del Southampton. Contratto di 18 mesi

Ivan Juric nuovo allenatore del Southampton. Contratto di 18 mesi

Tutto confermato, Ivan Juric è il nuovo allenatore del Southampton e adesso la notizia è anche ufficiale. Lo stesso club di Premier League ha dato la news tramite i propri canali di comunicazione, spiegando come l'inizio del suo lavoro sia soggetto all'ottenimento del permesso di lavoro da parte della Football Association, come tocca a tutti i lavoratori non inglesi di Oltremanica, da quando c'è la Brexit.

Per l'ex allenatore di Roma, Torino, Verona e Genoa contratto di 18 mesi con i Saints.