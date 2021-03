Ucraina, Shevchenko alla vigilia della Finlandia: "Non c'è spazio per gli esperimenti"

Il CT dell'Ucraina, Andriy Shevchenko, alla vigilia della sfida contro la Finlandia introduce così in conferenza stampa la sfida: "Stiamo giocando le qualificazioni per la Coppa del Mondo, non abbiamo spazio per fare esperimenti. Chi sta meglio, è mentalmente e fisicamente performante gioca. Dopo l'allenamento di oggi decideremo chi giocherà e chi starà in panchina. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile. La Finlandia è arrivata all'Europeo, è una squadra forte con giocatori di qualità. So per esperienza personale che in queste partite di solito c'è molta lotta per comandare la gara. Chi vincerà più duelli avrà più possibilità".