ufficiale Addio Cina per Alan Kardec. Dopo 65 gol, il brasiliano ha rescisso in Super League

Si è chiusa l'avventura cinese di Alan Kardec. Il classe '89, in Europa con la maglia del Benfica, era in Super League dal 2016: due squadre, prima al Chongqing Liangjiang Athletic e poi allo Shenzhen FC, ha chiuso ufficialmente la sua avventura dopo 116 partite e 65 reti in campionato. Il centravanti potrebbe ora tornare in patria, al club che lo ha lanciato ovvero il Vasco da Gama.