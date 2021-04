ufficiale tre grandi arrivi e due addii importanti per lo Shenzhen

Lo Shenzhen rinforza pesantemente i propri ranghi con tre acquisti che possono spostare gli equilibri. Appena liberato dallo Jiangsu FC (ex Suning), ecco il ghanese Mubarak Wakaso (30), centrocampista mancino con una vasta esperienza in Europa e con la nazionale del suo paese. Contratto quadriennale, come per il connazionale Frank Acheampong (27), esterno sinistro a tutta fascia, reduce dall'avventura con il Tianjin Jinmen Tiger ed anche lui protagonista con le Stelle nere.

Accordo fino a tutto il 2023 per quanto riguarda l'attaccante Alan Kardec (32) che lascia dopo cinque anni il Chongqing Liangjiang Athletic. Il centravanti, già nazionale under 20 con il Brasile, ha viaggiato alla media di oltre un goal ogni due partite.

Si registrano anche due partenze pesanti, vale a dire Ole Selnaes (26), mediano norvegese (32 apparizioni con la selezione scandinava), già protagonista in Francia con il Saint Étienne, il suo ricco contratto è stato risolto con un anno d'anticipo ed ora dovrebbe trasferirsi all'Hebei FC. Se ne va inoltre l'attaccante colombiano Harold Preciado (26), al termine di quattro stagioni piene di reti, ben 57.