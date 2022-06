ufficiale Alan Kardec lascia la Cina dopo 6 anni e torna in Brasile. È dell'Atletico Mineiro

Alan Kardec torna in Brasile dopo l'espeienza di 6 anni in Cina. L'attaccante, 33 anni, ha firmato per l'Atlético Mineiro. Accordo fino al 31 dicembre 2024.